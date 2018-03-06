Совет ЕС обсудит в Брюсселе оборонные вопросы

Совет министров ЕС по иностранным делам пройдет во вторник в Брюсселе по повестке, полностью посвященной вопросам безопасности и обороны.

Главные темы, которые обсудит совет, - постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в области обороны, реализация глобальной стратегии ЕС по безопасности и обороне, миссии и операции в рамках совместной политики ЕС по безопасности и обороне.

Кроме того, в ходе рабочего обеда министров обороны ЕС состоится обсуждение сотрудничества Евросоюз-НАТО, в котором примет участие заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил накануне, что объявленные Россией новинки в области вооружений не планируется обсуждать на заседании этого Совета ЕС.

"Вопрос о российском объявлении новых вооружений не входит в повестку завтрашнего совета", - сказал источник, отвечая на вопросы журналистов в понедельник в Брюсселе, когда знакомил их с рабочей программой министерского совещания.

"Однако министры в ходе дискуссий могут затронуть эту тему, если сочтут ее важной", - добавил собеседник СМИ.

"Это будет первое совещание министров обороны после принятия в прошлом году решения, учреждающего PESCO. Они соберутся в полном формате Совета ЕС, но принятие решений будет касаться исключительно государств-участников PESCO. То есть, 25 стран, входящих в постоянное структурированное сотрудничество", - уточнил функционер ЕС.

Он объяснил, что во вторник должен быть официально утвержден список проектов в рамках PESCO. Вторым решением министры примут рекомендации по "дорожной карте" реализации PESCO.

По второму пункту повестки будут обсуждаться выходящие за пределы PESCO вопросы безопасности и обороны. Речь пойдет о ежегодном скоординированном анализе оборонных аспектов, европейском оборонном фонде; партнерстве по безопасности и обороне, включая участие третьих стран в миссиях и операциях ЕС; улучшении военной мобильности в Европе с целью снять лишние препятствия для перемещения оборудования и личного состава по всему пространству Евросоюза, что в последнее время является предметом наиболее активных контактов с НАТО.

Министры обороны рассмотрят работу трех миссий по подготовке местных военных в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в Мали и Сомали. Собеседник журналистов напомнил, что в настоящее время ЕС осуществляет 16 миссий и операций, из которых 6 военных и 10 - гражданских.

Отвечая на вопрос о поставках Россией в ЦАР военного оснащения и вооружения, чиновник ЕС сообщил, что на это есть согласие регионального комитета ООН по санкциям.

"При этом российским властям была дана рекомендация работать при взаимопонимании, координации и тесном сотрудничестве с MINUSCA (миссией ООН по стабилизации в ЦАР - ИФ), а также EUTM (миссией ЕС по подготовке военных ЦАР - ИФ)", - сказал источник.

Представитель ЕС выразил надежду, что "все пройдет наилучшим образом, что касается экипировки вооруженных сил Центральноафриканской Республики, и наше обучение при этом оснащении также сможет помочь усилиям по стабилизации этой страны".

Говоря об обмене мнениями с Р.Гетемюллер, собеседник журналистов подчеркнул, что отношения ЕС-НАТО получили в последнее время значительное развитие. "В этом году выговор делается на реализацию совместных акций и процессы консолидации того, что уже достигнуто. Я полагаю, что у нас довольно аспектов для продолжения этих плодотворных отношений еще в течение многих лет", - сказал источник.

"И, как вы знаете, в июле состоится саммит НАТО, и мы представим наш промежуточный доклад о реализации совместных (с альянсом - ИФ) акций в июне", - добавил чиновник ЕС.