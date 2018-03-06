Представители "Самопомочи" во главе с Садовым встретились в Вашингтоне с представителем Госдепа Волкером

Мэр Львова, руководитель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовой, а также вице спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк и народный депутат из этой же фракции Сергей Кираль встретилось в Вашингтоне со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером

"Лидер "Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый встретился со специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером во время своего визита в Вашингтон. Вместе с господином Садовым в столице США находятся вице-спикер парламента Оксана Сыроед, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и народный депутат Сергей Кираль", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой партии во вторник утром.

"Мы донесли позицию "Самопомощи" по ключевым вопросам украинско-американских отношений, в частности стратегии борьбы с российской агрессией, а также проведение реформ в Украине. Сегодня США являются главным союзником Украины. И речь не только о помощи в войне с Россией. Речь также о поддержке изменений в самой Украине. Я почувствовал поддержку со стороны наших американских партнеров во многих вопросах, таких, как, например, антикоррупционный суд или поддержку развития гражданского общества. Взгляды на ситуацию в Украине господина Курта Волкера - это тот случай, когда интересы США максимально совпадают с национальными интересами Украины", - заявил в Госдепартаменте А.Садовой.

Кроме того, в первый день визита, делегация из Украины также встретилась с конгрессменом Дэвидом Прайсом, руководством Международного республиканского института (IRI), фонда Джермана Маршала (German Marshall Fund), Всемирного банка.

Также А.Садовой с коллегами провел встречу с украинцами, которые работают в главных офисах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщалось, представители партии "Объединение "Самопомич" во главе с ее лидером А.Садовым пребывают с визитом в США.

Согласно информации на сайте партии, мэр Львова уже встретился с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, собеседники обсудили вопросы поддержки Украины политическим истеблишментом США и перспективы развития украинской общины в Нью-Йорке.

"На протяжении 4-8 марта мэр Львова отправляется в Вашингтон, где вместе с вице-спикером О.Сыроид, главой фракции "Объединения "Самопомич" в Верховной Раде О.Березюком и народным депутатом С.Киралем проведет серию встреч с представителями американской власти и аналитических учреждений", - сказано на сайте партии.