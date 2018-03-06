Кандидата в президенты РФ Собчак могут пустить в Крым только после ряда проверок

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах, пишет "Крым.Реалии" во вторник со ссылкой на первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до 5 суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск", - сказала Э.Джеппар в комментарии изданию.

При этом первый замминистра отметила, что если в результате проверки окажется, что К.Собчак посещала Крым через закрытые пункты пропуска, "ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины".

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в комментарии изданию сказал, что не вправе комментировать информацию о намерении К.Собчак посетить Крым, поскольку "это конфиденциальная информация и персональные данные человека".

Ранее во вторник К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести общий референдум о статусе аннексированного Крыма.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.