Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий ВСУ

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в среду утром.

На Луганском направлении враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов близко Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Малинового.

На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.