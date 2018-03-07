Советник Трампа по экономике покидает свой пост из-за разногласий по пошлинам

Главный экономический советник Белого дома, глава Национального экономического совета Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий.

Отставка Г.Кона, который, как объявлено, покинет свой пост в течение ближайших нескольких недель, еще больше снижает вероятность того, что власть Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну. Президент сообщил в Twitter, что намерен вскоре принять решение, кто займет должного главы Национального экономического совета.

57-летний Г.Кон принимал активное участие в реформе налогового законодательства США и принятии мер по смягчению регулирования финансовых рынков, был одним из кандидатов на пост главы Федерального резерва.

Участники рынка негативно восприняли отставку Г.Кона: курс доллара снизился, фьючерсы на фондовые индексы снижаются более чем на 1%.

По данным источников Bloomberg, Г.Кон пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Ранее Д.Трамп пообещал, что на этой неделе он подпишет приказ о пошлинах на сталь из всех стран в размере 25%, на алюминий - 10%.

С мнением Г.Кона о нецелесообразности пошлин согласны аналитики многих инвестбанков. Так, эксперты Goldman Sachs Group Inc. во главе с Джеффом Карри раскритиковали предложенные Д.Трампом пошлины, заявив, что они могут навредить крупнейшей экономике мира в условиях роста инфляционного давления, особенно сильно задеть союзников и создать двухуровневый мировой рынок. "Пошлины на импорт делают США менее конкурентоспособными, повышая цены на сырье, - говорится в обзоре банка. - Введение тарифов на ввоз всей стали и алюминия сильнее скажется на экономике Канады, Мексики и ЕС, при этом, по иронии судьбы, для Китая и России экономические последствия будут легче".

План Д.Трампа вызвал шквал протестов со стороны различных государств, высокопоставленных республиканцев - представителей его собственной партии - и ведущих производителей США, включая Ford Motor Co. Крупнейшая горнодобывающая компания BHP назвала решение Трампа "черным днем для только мира".

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа во вторник призвал все стороны избегать эскалации и положиться на международный разговор для решения проблемы избыточных мощностей в сталелитейной отрасли. "Как часто показывал прошлый опыт, нам нужны глобальные решения для глобальных проблем", - отметил он.

Ранее Международный валютный фонд отмечал, что "ограничения импорта, анонсированные президентом США, вероятно, нанесут убыток не только странам за пределами США, но и американской экономике, включая ее промышленность и строительство".