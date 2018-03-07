ПГНК прогнозирует снижение цен на газ в коммерческом сегменте до $220-230 за 1 тыс. куб. м в текущем году

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) прогнозирует снижение цен на газ в коммерческом сегменте в 2018 году до $220-230 за 1 тыс. куб. м, сообщил генеральный директор компании Виктор Гладун в интервью агентству "".

"Из-за Стокгольма, из-за более агрессивной политики "Нафтогаза" цены будут снижены. Кроме того, нужно также анализировать тенденции на макроуровне, которые влияют на цены и в стране: мировые тенденции свидетельствуют о наличии большого предложения со стороны США по LNG, это расширяет предложение на рынке. Также на цену оказывает влияние замедление роста спроса на природный газ. В период сниженного спроса и перенасыщения рынка предложением, бесспорно, цены будут снижаться. Наш прогноз на 2018 год – это около $220-230 за 1 тыс. куб. м", - сказал он.

По данным ПГНК, в 2017 году средняя цена в коммерческом сегменте составляла около $240 за 1 тыс. куб.

Как сообщалось, "ПГНК" принадлежит британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

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