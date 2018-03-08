Россия вместе с Китаем остаются главной угрозой нацбезопасности США

Заместитель министра обороны США Джон Руд навал Россию и Китай главной и растущей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Россия и Китай предпринимают действия, направленные на перестройку мирового порядка, на изменение существующих государственных границ. Они представляют собой растущую угрозу для безопасности США, их союзников и партнеров", - заявил он на слушаниях в конгрессе.

Эти угрозы, по словам Дж.Руда, будут лишь возрастать, в связи с этим США и их союзники должны наращивать ассигнования на военные нужды.

Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДСНВ). В качестве примера он привел заявления российского президента Владимира Путина в послании Федеральному Собранию о разработках новых систем вооружений, которые "разочаровали" Вашингтон, хотя и не стали для него "неожиданными".

В тоже время Дж.Руд отметил, что в нынешнем состоянии американские ПРО не могут в полной мере защитить США от стратегических сил России и Китая.