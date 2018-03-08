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За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий
08.03.2018 08:21

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

       За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

 

      "В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в четверг утром.

      На Луганском направлении враг со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь близко Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Троицкого.

      На Донецком направлении боевики из временно оккупированной Старомихайловки обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Красногоровки.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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