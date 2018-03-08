За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в четверг утром.

На Луганском направлении враг со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь близко Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении боевики из временно оккупированной Старомихайловки обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Красногоровки.