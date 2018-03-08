Антониу Гуттериш назвал главной задачей ООН "дать власть женщинам" (ВИДЕО)

Генсек ООН Антониу Гуттериш отметил, что в современном мире доминируют мужчины, причем это "касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организацией, таких как ООН". "Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос о власти. И следовательно нашей главной задачей является дать власть женщинам", — отметил А.Гуттериш.

Генсек подчеркнул, что в ООН он ​"сделал гендерный паритет важнейшей частью ее реформы". «Мы уже достигли такого паритета в Группе старших руководителей — на самом высоком уровне управления ООН. И в ближайшее время мы добьемся его на уровне становых руководителей ООН. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях".

По мнению А.Гуттериша, подобный паритет станет "ключевым элементом для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и нашей борьбы с сексуальными домогательствами". Он добавил, что только при таких условиях можно участвовать в построении такого мира, где "между женщинами мужчинами также было полное равенство".