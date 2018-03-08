Если "Газпром" не будет платить компенсацию, будем арестовывать имущество – Порошенко

В случае, если ОАО "Газпром" (РФ) не будет осуществлять выплаты Украине по решению Стокгольмского арбитража, украинская сторона намерена взыскивать соответствующие суммы, в том числе путем ареста имущества компании, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Заявления РФ о том, что она не будет платить Украине по решению Стокгольмского арбитража - это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безукоризненная юридическая позиция Украины", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

"По моему поручению команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм. Поэтому, если "Газпром" не будет платить компенсацию - будем арестовывать имущество!", - добавил глава Украинского государства.

Как сообщалось, в конце февраля сего года завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже, и считает, что сам этот вопрос имеет геополитическое значение. Он также выразил убеждение, что в данном вопросе Украина победила.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

6 марта "Газпром" сообщил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите жалоба будет подана до конца марта 2018 года. В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что жалоба может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.