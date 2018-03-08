НАТО пытается убедить Турцию отказаться от российских С-400

США не оставляют надежды, что НАТО и США смогут убедить Турцию отказаться от приобретения у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил, выступая в американском конгрессе, командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, сообщают СМИ.

"Мы обсуждаем с Турцией, какие системы противовоздушной обороны они могут использовать", - сказал он.

Генерал отметил, что, по его данным, сделка между Турцией и РФ еще окончательно не вступила в силу, и Анкара ведет переговоры и с другими потенциальными поставщиками, включая США.

Он отметил, что работа с Турцией будет продолжена. По его информации, Вашингтон уже предупредил Анкару, что в случае приобретения российских ЗРС ее ждут "последствия".