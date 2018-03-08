Погода, Новости, загрузка...
Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское, пострадавших нет
08.03.2018 18:39

Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское, пострадавших нет

Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское, пострадавших нет

        На линии соприкосновения сторон на Донбассе в четверг вновь не соблюдалось прекращение огня со стороны боевиков, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников. В частности, на Луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям Сил АТО в районе населенного пункта Луганское", – говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

      В пресс-центре подчеркнули, что в результате обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

      "Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины. Наши военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия", – добавили в штабе АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить