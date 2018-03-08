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Нацполиция задержала 6 человек после марша за права женщин в Ужгороде
08.03.2018 19:20

Нацполиция задержала 6 человек после марша за права женщин в Ужгороде

        Национальная полиция задержала шесть человек после марша за права женщин в Ужгороде, сообщил в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.

      "В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он в четверг вечером.

      В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство").

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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