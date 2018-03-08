Двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу в Славянске, оба задержаны

В Славянске (Донецкой обл.) два бойца Вооруженных сил Украины устроили стрельбу, оба задержаны, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"8 марта 2018 у г.Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", – говорится в сообщении штаба в Фейсбук в четверг вечером.

Подчеркивается, что в настоящее время органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка ВСУ, в рамках служебного расследования, проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому.

Отмечается, что по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.