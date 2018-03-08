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Двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу в Славянске, оба задержаны
08.03.2018 20:22

Двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу в Славянске, оба задержаны

Двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу в Славянске, оба задержаны

        В Славянске (Донецкой обл.) два бойца Вооруженных сил Украины устроили стрельбу, оба задержаны, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "8 марта 2018 у г.Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", – говорится в сообщении штаба в Фейсбук в четверг вечером.

      Подчеркивается, что в настоящее время органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка ВСУ, в рамках служебного расследования, проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому.

      Отмечается, что по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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