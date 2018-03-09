Профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь намерены митинговать за повышение зарплаты, сохранении рабочих мест и повышение их безопасности

Совместным представительским органом профсоюзных организаций, действующих на ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), принято решение о проведении митинга с выдвижением требований к собственнику предприятия, в частности, о повышении уровня зарплаты работников, сохранении рабочих мест и обеспечении безопасных условий труда на производстве.

Соответствующее объявление о проведении митинга 14 марта в 8 часов утра возле дороги, ведущей к зданию управления предприятия, опубликовано на сайте профсоюзного еженедельника "Вместе-Профинфо" первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ППО ПМГУ) ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Профсоюзный комитет ПО ПМГУ призывает работников предприятия поддержать данную инициативу и выйти на митинг в защиту своих прав", - отмечается в объявлении.

Как сообщалось, 3 марта текущего года в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" произошло обрушение кровли в первом конвертерном цехе в ходе ремонтных работ на первом блоке конвертеров 1-3, в результате чего погиб 25-летний работник подрядной организации "Индустриальные технологии Украины".

ЧП вызвало резонанс, как на самом предприятии, так и в Кривом Роге. В частности, по информации местных СМИ, 5 марта работники конверторного цеха комбината вызвали к себе на сменно-встречное собрание директора сталеплавильного департамента Олега Ганжу, от которого потребовали провести экспертную оценку состояния сооружений, в которых они работают. При этом часть работников определенное время отказывалась приступать к работе.

В официальном пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщалось, что причиной обрушения кровли стали плохие погодные условия.

Вместе с тем, в профсоюзном комитете ПО ПМГУ убеждены, что трагедии можно было избежать, и объяснять случившееся исключительно неблагоприятными погодными условиями, из-за которых возросла нагрузка на кровлю, будет далеким от объективности.

"К сожалению, неудовлетворительное состояние кровель, в целом зданий и сооружений, к настоящему времени вызывает тревогу во многих цехах предприятия. И представители профкома ПО ПМГУ (...) часто поднимали эту проблему на совещаниях по охране труда, которые регулярно проводятся на предприятии. Представители профкома указывали на аварийное состояние зданий и сооружений, в том числе, наряду с другими, и конкретно конвертерного цеха, добиваясь выделения соответствующих средств для выполнения необходимых ремонтов", - отмечается в сообщении профкома.

При этом напоминается, что в мае 2017 года в аглоцехе металлургического производства также произошло ЧП со смертельным исходом – там также произошло обрушение железобетонного перекрытия кровли в здании шихтового отделения, что привело к смертельному травмированию работника – погибла дозировщица аглоцеха.

"7-го марта этого года представители профкома ПО ПМГУ побывали в конвертерном цехе. По результатам этого посещения было подготовлено и направлено соответствующее представление на имя генерального директора предприятия", - резюмируется в сообщении профкома.

Ранее также сообщалось, что ряд профсоюзных организаций выступали за повышение зарплаты на "ArcelorMittal Кривой Рог" до EUR1000, угрожая забастовками и проводя малочисленные протестные акции. В тоже время профком самой многочисленной первичной организации профсоюза ПО ПМГУ "ArcelorMittal Кривой Рог" призывал высшее руководство страны и правоохранительные органы не допустить остановки предприятия из-за действий совершенно настроенных групп при поддержке независимых профсоюзов.

На заседании профкома ПО ПМГУ "ArcelorMittal Кривой Рог" 18 августа 2017г. было удовлетворено заявление об увольнении по собственному желанию главы профкома Юрия Бобченко в связи с переходом в ФПУ, на его место избрана Наталья Маринюк.

ПО ПМГУ ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" по состоянию на 1 июля 2017 года объединял в своих рядах 21,878 тыс. членов профсоюза. В состав профорганизации входили три профкома производств, профком департамента, 72 цеховых комитета, 53 участковых комитета, 651 профгруппа.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".