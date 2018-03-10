Захарченко утверждает, что с Рубаном встречался только по вопросу обмена пленными

Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко утверждает, что встречался с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном только по вопросу обмена пленными, сообщает так называемый "официальный сайт ДНР".

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно", – сообщил он.

Кроме того, он прокомментировал слова главы Службы безопасности Украины Василия Грицака относительно подготовки теракта в Киеве.

"Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", – говорит А.Захарченко.

Как сообщалось, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" В.Рубан организовал перевозку с временно неподконтрольных Украине территорий в Донецкой области крупной партии огнестрельного оружия и боеприпасов, первая поставка была осуществлена в ноябре 2017 года.

По словам главы СБУ В.Грицака, собраны доказательства, "которые свидетельствуют о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с главарями террористических организаций так называемой "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, спланировал и совершил конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части Киева с применением оружия и взрывных устройств".