Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар по вопросу сотрудничества Украины с Конгрессом

Посол Украины в США Валерий Чалый вместе с народными депутатами Украины встретились с сенатором штата Миннесота Эми Клобучар по вопросу текущей повестки дня сотрудничества с Конгрессом США, сообщает посольство Украины в США на странице в Фейсбук в ночь на субботу.

"Собеседники обсудили текущую повестку дня сотрудничества с Конгрессом США. Отметили важность принятия совместной резолюции обеих палат американского конгресса, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, принятие Конгрессом текущего созыва "Закона 2017 о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, В.Чалый и украинские парламентарии проинформировали сенатора Э.Клобучар об осуществленных и запланированных на ближайшее время реформ в Украине.