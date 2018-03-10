В Польше за нелегальное изготовление сигарет арестовали трех украинцев

В Польше по решению районного суда в г.Острув Великопольский арестовали трех украинцев за нелегальное изготовление сигарет и задержали владельца этого бизнеса, сообщило в пятницу "Польское радио".

"Убытки Государственной казны через неуплаченные налоги за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 млн 200 тыс. злотых (EUR761 тыс.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, их шефа полиция задержала в г.Конин в центральной Польше. У него дома найдено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.

Издание отмечает, что в помещении фабрики находилась производственная линия, где были установлены камеры мониторинга, а окна были защищены антивандальными жалюзи. Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.