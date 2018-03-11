За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, агрессор совершил 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

На Луганском направлении соперник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра боевики применили неподалеку Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты близко Водяного. Также с 82 мм минометов и гранатометов боевики вели огонь по защитникам Богдановки.