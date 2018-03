Маск представил концепт электробуса будущего (ВИДЕО) Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который передвигается по тоннелям, которые находятся под городами. Его разработала компания изобретателя The Boring Company. Электробус сможет разгоняться почти до 240 км / ч. Better video coming soon, but it would look a bit like this: — Elon Musk (@elonmusk) Согласно проекту, должны быть построены многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не более парковочного места. Бизнесмен уверен, что это будет намного удобнее и люди смогут гораздо быстрее добираться до места назначения, чем когда существуют большие, но немногочисленные станции, как в метро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика маск места электробуса концепт парковочного Теги: видео