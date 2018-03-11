В Киеве до конца суток и в ночь на понедельник прогнозируется туман и видимость 200-500 м

До конца суток 11 марта и ночью 12 марта в Киеве прогнозируется туман, видимость составит 200-500 м, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час и до конца суток 11 марта, ночью 12 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в воскресенье вечером, со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В информации подчеркивается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.