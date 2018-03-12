В повестке сессии Европарламента в Страсбурге долгосрочный финансовый план, будущее ЕС после Brexit, пошлины США на сталь

В качестве центрального вопроса открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента (12-15 марта) его официальный представитель Маржори ван ден Бруке назвала долгосрочный финансовый план - Multiannual Financial Framework (MFF) Евросоюза после 2020 года.

"Европейский парламент хочет помогать финансированию научных исследований, университетской программы Erasmus, борьбы против безработицы, поддержки малых и средних предприятий и развития инфраструктур", - сказала пресс-секретарь, знакомя в минувшую пятницу журналистов с повесткой дня сессии.

Она добавила, что Европарламент также выступает за корректное финансирование безопасности, охраны границ и контроля над потоками мигрантов.

"Есть также предложение сократить финансирование государств-членов, не уважающих европейские ценности", - добавила М.ван ден Бруке.

Дебаты по этой теме запланированы на вторник, а утверждение резолюции ожидается в среду. Это первое заявление позиции Европарламента по MFF, уточнила его официальный представитель.

Также во вторник состоятся дебаты о будущем отношений ЕС и Великобритании после Brexit с участием координатора со стороны Евросоюза на переговорах Мишеля Барнье. М.ван ден Бруке сообщила, что проект резолюции, голосование по которой состоится в среду, уже был разослан и опубликован. Он, по ее словам, предлагает соглашение об ассоциации с Великобританией.

Европарламент также намерен подчеркнуть, что "ЕС располагает общими обязывающими правилами, общими институтами и общими механизмами контроля, выполнения и арбитража". И даже те третьи страны, чье законодательство идентично европейскому, "не могут пользоваться теми же выгодами или таким же доступом к рынку, как и государства-члены ЕС".

В материалах Европарламента уточняется, что резолюция будет приниматься в преддверии саммита ЕС 22-23 марта.

М.ван ден Бруке обратила внимание на то, что на момент ее брифинга делегация Европейского парламента в составе 6 депутатов находилась в Словакии для ознакомления с обстоятельствами убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты. В среду этот случай будет обсуждаться на пленарной сессии. Проект резолюции предложат в апреле, так как депутаты хотят сначала ознакомиться с докладом делегации.

По возвращении депутатов из Словакии Европарламент опубликовал заявление сопредседателя этой делегации, парламентария от Германии Ингеборг Грэссле: "Мы ожидаем, что словацкие власти тщательно расследуют убийство г-на Куцияка и его невесты. Наши опасения по поводу предполагаемого злоупотребления фондами ЕС остаются даже после этого визита. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, поскольку крайне важно восстановить доверие граждан к государственным учреждениям".

В среду предметом дебатов будут американские импортные пошлины на сталь и алюминий и возможная реакция ЕС на эти протекционистские меры. В дискуссии примет участие член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем. В четверг ожидается голосование по резолюции.

"Мы сначала послушаем, что доложит Еврокомиссия, а затем парламент проведет консультации. Но, если я не ошибаюсь, по этому вопросу нет большого различия в точках зрения комиссии и большинства депутатов", - отметила М.ван ден Бруке.

между международных вопросов на мартовской сессии Европарламента выделяются запланированные на вторник дебаты с участием, как ожидается, главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, о положении в Восточной Гуте, в Сирии. Депутаты Европарламента намерены призвать сирийский режим "положить конец бойне в Гуте".

"Режим Асада и его союзники должны прекратить бомбардировки гражданского населения в Гуте, действовать в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН о прекращении огня и разрешить гуманитарную помощь", - говорится в проекте резолюции, которая будет поставлена на голосование в четверг.

Также во вторник депутаты обсудят отношения с Кубой и предложат обозначить их приоритетом торговлю и инвестиции. В среду состоится голосование по вопросу выделения Грузии финансовой помощи в 45 млн евро.

Евродепутаты в ходе сессии 12-15 марта обсудят налогообложение предприятий в ЕС и вопросы борьбы против уклонения от уплаты налогов, поддержат усиление финансирования наиболее бедных регионов Евросоюза, рассмотрят вопрос о переносе в связи с Brexit Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency - EMA) из Лондона в Амстердам.

В четверг депутаты, как и обычно, обратят свое внимание на защиту демократии и прав человека в мире. В нынешней повестке - ситуация в Мальдивской Республике; аресты правозащитников в Судане, в том числе лауреата премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2007 год Салиха Махмуда Османа; "убийства из сострадания" в Уганде.