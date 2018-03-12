Украинец завоевал третью золотую медаль на Паралимпиаде в Корее

В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинец Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль и вывел национальную сборную на третье место в медальном зачете стран-участниц.

Как сообщается на официальном сайте Паралимпиады, И.Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Состоянием на утро понедельника сборная Украины уже завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали и занимает третье место в медальном зачете.