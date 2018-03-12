Луценко: председателю КС РФ и еще 18 судьям составлено сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Главная военная прокуратура составила сообщение о подозрении председателю Конституционного суда Российской Федерации Валерию Зорькину и еще 18 судьям КС РФ в соучастии в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, им направлены повестки о вызове на допрос на 13 и 19 марта, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Главной военной прокуратурой продолжается досудебное расследование по факту решения и ведения представителями власти и Вооруженных сил РФ агрессивной войны против Украины, а также совершении других преступлений, которые привели к оккупации территории Автономной республики Крым и г. Севастополь и других тяжелых последствий", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, на основании собранных доказательств 1 марта 2018 года составлено сообщение о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

Генпрокурор напомнил, что 18 марта 2014 года в Москве (РФ) при участии президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Алексея Чалого был подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов", который, как отметил Ю.Луценко, является "ничтожным с правовой точки зрения".

"Уже на следующий день, 19.03.2014, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору с представителями власти и Вооруженных сил РФ как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали соответствующим Конституции РФ никчемный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования", - пояснил Ю.Луценко.

Генпрокурор отметил, что сам В.Зорькин в своем интервью признал, что "фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешка с принятием решения была продиктована "событиями" и "просьбой президента".

Ю.Луценко подчеркивает, что согласно российскому законодательству, легитимизация руководством РФ оккупации части территории Украины – АР Крыма и г.Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного суда РФ.

"В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, 06.03.2018 с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)", - сообщил генпрокурор.

Он отметил, что в случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.