Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали обращение против Nord Stream 2

Планирующаяся вторая ветка газопровода Nord Stream является инструментом российской политики, который углубит зависимость Европы от России, считают главы парламентов Литвы, Латвии и Польши.

"Хотя формально Nord Stream 2 представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом государственной политики России. Целью проекта Nord Stream 2 не является диверсификация источников поставок газа. Цель проекта - углубить энергетическую зависимость ЕС - в особенности стран Центральной и Восточной Европы от России, а также сохранить их уязвимость", - говорится в письме, подписанном в воскресенье в Вильнюсе председателями парламентов Литвы, Польши и Латвии Виктором Пранцкетисом, Мареком Кухцинским и Инарой Мурниеце и адресованном главам европейских парламентов.

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В письме также говорится, что энергетическая безопасность является основным фактором в достижении единой и процветающей Европы, следовательно необходимо инвестировать в ее инфраструктуру, особенно в газовые смычки и дополнительные газопроводы, которые позволят диверсифицировать поставки природного газа.

"На проект Nord Stream 2 следует смотреть с точки зрения более широкой современной перспективы с учетом информационной и кибернетической враждебности России, а также военной агрессии", - говорится в документе.

Председатель эстонского парламента Эйки Нестор решил пока не ставить подпись под письмом.

Как сообщалось, в начале марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий и глава парламента Молдавии Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов относительно газопровода "Северный поток-2" как фактора дестабилизации.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром" (MOEX: GAZP), Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.