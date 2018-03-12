Первый аукцион Госгеонедр в 2018 г. пройдет без лицензий на нефтегазовые участки

Первый аукцион Государственной службы геологии и недр Украины по продаже специальных разрешений на недропользование в 2018 году пройдет без выставления на него нефтегазовых участков, сообщила пресс-служба ведомства.

"Госгеонедр готовится к первому аукциону по продаже спецразрешений на недропользование. Уже в марте планируется объявление о проведении в 2018 году первого аукциона (сам аукцион состоится не позднее, чем через 90 дней после объявления – ИФ) … На первый аукцион в 2018 году не будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами", - указано в сообщении.

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В Госгеонедр отметили, что причиной, по которой откладывается продажа спецразрешений на нефтегазовые участки, является необходимость проведения оценки влияния на окружающую среду (согласно закону "О нефти и газе").

На первый аукцион в 2018 году планируется выставить 13 спецразрешений на разработку других полезных ископаемых.