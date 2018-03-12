МЭРТ предлагает обязать малый и микробизнес оборудовать пандусами вход в рестораны и магазины

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает обязать субъекты малого и микробизнеса, которые занимаются торговлей или ресторанным делом, установить пандусы и другие приспособления для людей с инвалидностью, прогнозируя затраты ресторанов и магазинов в 5,5 млрд грн.

Проект правительственного постановления с поправками в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, а также сопутствующие к нему документы обнародованы на сайте МЭРТ.

"На сегодня значительная часть зданий, сооружений и объектов как были, так и остаются неприспособленными к потребностям лиц с инвалидностью. Это обусловлено, в том числе, тем, что соответствующие положения законодательства так же, как и государственные строительные нормы, содержат только необходимый комплекс требований для создания беспрепятственной среды для людей с инвалидностью, при этом они касаются исключительно нового строительства, капремонта и реконструкции", – говорится в анализе регуляторного влияния к проекту постановления.

Предлагаемые документом требования коснутся 190,3 тыс. субъектов хозяйствования, из которых 153,8 – микробизнес, остальные – малые предприятия. Другие субъекты хозяйствования уже выполнили данные требования, указывает МЭРТ в анализе регуляторного влияния.

При этом в сопроводительных документах к проекту постановления указывается, что представители Аптечной профессиональной ассоциации настаивают на невозможности обустройства пандусов к специализированным магазинам, торгующим фармацевтическими товарами. В частности, они аргументируют это тем, что часто торговое помещение арендованное и собственники не соглашаются на его перестройку.

По данным МЭРТ, в Украине насчитывается 2,8 млн людей с инвалидностью, что составляет около 6,1% населения страны. При этом только в 2016 году 136,3 тыс. лиц получили инвалидность, из которых 118,2 тыс. – в возрасте 18-59 лет. Людей с инвалидностью из числа военнослужащих зарегистрировано 8,2 тыс. людей, уточняет министерство.