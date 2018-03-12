И.Геращенко предлагает привлечь Представительство ЕС к проведению экспертизы 57 законопроектов по имплементации СА

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает попросить представительство Европейского Союза в Украине о проведении технической экспертизы 57 законопроектов, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Хочу обратиться к председателю Верховной Рады с просьбой, чтобы мы обратились к представительству Европейской Комиссии в Украине с просьбой, чтобы 57 законов, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации, они нам предоставили техническую экспертизу этих законопроектов", - сказала она на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник в Киеве.

По словам И.Геращенко, часто бывает, что правительственные и депутатские законопроекты, которые являются частью имплементации Соглашения об ассоциации, не соответствуют нормам европейского права и не проходят соответствующую экспертизу.