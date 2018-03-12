Жилье в Лондоне дешевеет самыми быстрыми темпами с 2009г.

Падение цен на жилье в столице Великобритании в январе 2018 года было максимальным с августа 2009 года - 2,6% в годовом выражении, свидетельствуют результаты совместного исследования компании Acadata и риэлторского агентства LSL Property Services Plc.

Как говорится в пресс-релизе Acadata, по сравнению с декабрем жилье в Лондоне в среднем подешевело на 0,8%, до 593 тыс. 396 фунтов стерлингов ($822 тыс.).

Самое значительное снижение наблюдалось в более дорогих районах британской столицы: в Уондсворте - на 14,9% по сравнению с январем 2017 года, в Саутуарке - на 12,2%, в Сити - на 10,8%. В общей сложности, цены на жилую недвижимость в 11 самых престижных районах Лондона упали в среднем на 3,8%, а стоимость домов в 11 самых дешевых районах уменьшилась на 0,5%.

В феврале цены на жилье в Великобритании повысились только на 0,5%, до немногим менее 300 тыс. фунтов, а если исключить Лондон и юго-восток Англии, рост составил 2,5%, что существенно слабее темпов, наблюдавшихся в предыдущие годы.