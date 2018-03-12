Фильм "Киборги" о героических защитниках Донецкого аэропорта планируют показать в США и ЕС

Художественный фильм "Киборги" о героических защитниках Донецкого аэропорта, будет показан политикам и дипломатам в США и некоторых странах ЕС, сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Э.Джапарова на брифинге в понедельник в Киеве напомнила, что презентация фильма состоялась на День Вооруженных сил Украины 6 декабря 2017 года.

"Фильм был создан для того, чтобы показать войну, с которой здесь, в Киеве, люди не соприкасаются. Идет гибридная война, которую мы в мирных городах не отдельно ощущаем… Фильм был уникален еще тем, что 5 грн с каждого билета шли на помощь семьям погибших военнослужащих", - отметила замминистра.

Она также рассказала, что 14 марта фильм будет показан политикам и депутатам в Вашингтоне, 16 марта – в Гааге, 17 марта – в Варшаве, 19 марта – в Брюсселе.

Э.Джапарова также рассказала, что Мининформполитики также подготовил специальные буклеты, которые будут раздаваться перед показом.

"Это своеобразная попытка кратко рассказать о том, сколько людей погибли, какие результаты войны на Донбассе и оккупации Крыма", - отметила она.

Показы "Киборгов" за границей будут проходить при поддержке МИД Украины, парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, Мининформполитики и ГП "Крымский дом".