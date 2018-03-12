НБУ на аукционе в понедельник купил $59,3 млн по курсу до 25,95 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты в понедельник удовлетворил 27 заявок на общую сумму $59,3 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

На аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $61 млн по курсу от 25,93 грн/$1 до 25,97 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 25,95 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9465 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 7 марта, Нацбанк удовлетворил 21 заявку на общую сумму $58,8 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $68,7 млн по курсу от 26,1 грн/$1 до 26,1245 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,119 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1119 грн/$1.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, в понедельник к 14:00 укрепился до 25,9263 грн/$1 с 26,0937 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $343,58млн.