Генпрокуратура будет настаивать на аресте счетов, на которые перечислялись средства от аферы с буровыми установками

Генеральная прокуратура Украины в рамках международно-правовых соглашений направила ходатайства в ряд стран об аресте более 10 банковских счетов, на которые перечислялись средства от незаконной аферы с буровыми установками, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как рассказал Ю.Луценко журналистам в понедельник после заседания регламентного комитета Верховной Рады, в материалах следствия идет речь о завышении вдвое цены на буровые установки, проведении фиктивного тендера и намерении расхитить более $300 млн.

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"Членам преступной организации удалось совершить первое расхищение – на первой буровой установке приблизительно в $144 млн", - уточнил генпрокурор.

Он отметил, что в настоящее время следствие знает не только о том, как готовился план расхищения средств, но и куда пошли похищенные средства.

"Благодаря институту соглашения со следствием, у нас есть конкретные номера счетов конкретных заграничных банков, где, вероятно, накапливались средства в размере $144 млн, полученные преступниками от этой сделки", - сообщил Ю.Луценко.

В этом контексте он подчеркнул, что в настоящее время прокуратура направила в рамках международно-правовых соглашений ходатайства в ряд стран об аресте этих счетов и отслеживании движения средств.

"Таким образом, на сегодняшний день мы можем утверждать о причастности Бакулина не только как должностного лица к расхищению средств в отдельно крупных размерах, но и можем утверждать, что, вероятно, дочь Бакулина получила на свой счет средства от разных коррупционных сделок "Нафтогаз Украины"", - рассказал Ю.Луценко.

По его словам, сейчас следствию известно о более чем 10 счетах, на которые, согласно данным Генпрокуратуры, были перечислены средства, расхищенные от аферы с буровыми установками.

"На этот момент мы хотим получить арест этих счетов. Понимая, что средства с них, скорее только, переведены на другие счета, мы хотим получить движение средств по этим счетам. Если мы увидим, что, например, со счета, подконтрольного фигуранту А, средства перешли на счет, подконтрольный фигуранту Б или фигуранту С, у которого еще нет процессуального статуса, мы, конечно, придем еще в Верховную Раду", - рассказал генпрокурор.