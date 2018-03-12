Нардепы от "Батькивщины" передали в НАБУ и Генпрокуратуру заявление о подготовке незаконной приватизации ГТС

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" передали в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и в Генпрокуратуру заявление о преступлении, которое якобы готовится высшими должностными лицами относительно незаконной теневой приватизации газотранспортной системы (ГТС).

Соответствующий документ подписали все члены фракции во главе с Юлией Тимошенко, передали заявление заместитель председателя партии Иван Крулько, а также депутаты Сергей Евтушок и Вадим Ивченко, сообщает сайт "Батькивщины".

По словам И.Крулько, в распоряжении фракции "Батькивщина" есть информация о подготовке незаконной теневой приватизации украинской ГТС.

"В частности, планируется передать в собственность иностранным структурам 49% нашей ГТС. В "Батькивщине" не исключают, что за такими иностранными структурами стоит в том числе российский капитал", - отметил он.

"С целью защиты интересов Украины "Батькивщина" обратилась с заявлением в НАБУ, а также аналогичное заявление подано в Генпрокуратуру. Мы будем контролировать действия правоохранительных органов по проверке подготовки преступления по незаконной приватизации ГТС, а также, чтобы к ответственности были привлечены все причастные к подготовке этого государственного преступления", - сказал И.Крулько.

Как сообщалось, часть "Батькивщина" предлагает парламенту заблокировать привлечение иностранного партнера к управлению ГТС Украины. Соответствующий законопроект №8107 зарегистрирован в Верховной Раде 12 марта.

"Законопроект, зарегистрированный фракцией "Батькивщина", касается запрета любых манипуляций со структурой собственности и управления ГТС. На самом деле, на сегодня в Украине осталось только два больших богатства – украинская сельхозземля и ГТС … Власть планирует большой грабеж украинцев – за их спиной абсолютно бесплатно 49% этой ГТС передать в управление иностранных компаний, или физлиц", - сообщил депутат фракции Сергей Власенко в ходе согласительного совета.

Как сообщалось, по мнению руководства НАК "Нафтогаз Украины", только привлечение иностранного партнера к управлению ГТС Украины может помочь в сохранении транзитных объемов – в противном случае "Газпрому" удастся договориться с европейцами о строительстве обходных газопроводов и переводе транзитных потоков на них.