Apple купила приложение для электронной подписки на журналы Apple Inc. приобрела компанию Texture, создателя одноименного приложения, позволяющего читать с мобильных устройств статьи в более чем 200 журналов за ежемесячную плату в $10. "Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков", - заявил старший вице-президент Apple Эдди Кью. Сумма сделки не разглашается. Ранее компания привлекла финансирование в размере около $130 млн. Прежним владельцем Texture был Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR. Пользователи приложения получают неограниченный доступ к таким журналам, как People, New Yorker, Vanity Fair, National Geographic и Vogue.



