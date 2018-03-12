Гройсман просит правоохранителей проверить заявления Ляшко по 4G-тендерам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам тщательно проверить озвученную лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко информацию относительно результатов тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G.

"Сегодня руководитель "Радикальной партии" Олег Ляшко обнародовал заявление о том, что открытый конкурс по продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог пройти непрозрачно, а стоимость выданных лицензий могла бы быть значительно выше. Ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства. Но правительство не может не отреагировать на заявление о возможном вреде, причиненном государству", - написал премьер на странице в Фейсбуке.

Он добавил: "Поэтому я обратился в правоохранительные органы провести тщательную проверку всех изложенных фактов".

Ранее в понедельник О.Ляшко обнародовал на заседании согласовательного совета парламента позицию фракции с требованием отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц и выставить лицензии на повторные торги.

"Мы подсчитали: украинский бюджет в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G частот, потерял 15 млрд грн. У меня вопрос к президенту Украины – где $550 млн, которые у вас под носом провели мимо государственного бюджета? У меня вопрос к НАБУ – где ваша борьба с коррупцией?", - задался вопросом руководитель фракции.

Он подчеркнул, что Радикальная партия требует от НАБУ, от Генеральной прокуратуры Украины, от премьер-министра отменить результаты тендера на получение 4G-лицензий мобильными операторами и выставить лицензии на повторный тендер.

Как сообщалось, большая тройка украинских мобильных операторов 6 марта обязалась заплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G).

Большая тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии 4G в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.