Украина и Нидерланды подписали протокол об изменениях к Конвенции об избежании двойного налогообложения

Министр финансов Украины Александр Данилюк и Государственный секретарь Министерства финансов Нидерландов Менно Снил (Menno Snel) в понедельник подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Заключение настоящего протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем разделения права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Королевством Нидерландов в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что заключение протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Нидерландов, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопрос международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.

Также это позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков, устранить налоговую дискриминацию. Кроме того, протокол позволяет создать механизмы улучшения сотрудничества между налоговыми органами Украины и Нидерландов путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов, обеспечить обмен налоговой информацией.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5% - если фактическим владельцем дивидендов является компания, которая непосредственно владеет не менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды, и 15% - во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0%), увеличение размера ставки налогообложения процентов - с 2% до 5%, установление ставки налогообложения роялти на уровне 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%) и новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей сторон по обмену налоговой информацией.