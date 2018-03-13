В отношении боевиков "ЛНР" открыли специальное досудебное расследование

Прокуратура Луганской области открыла специальное досудебное расследование в отношении трех граждан Украины, причастных к участию в деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им.Матфея Платова" террористической организации "ЛНР" за военное противодействие и препятствие украинским правоохранителям в совершении ими своих служебных обязанностей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, "расследованием установлено, что соратники террористов с января 2015 и по настоящее время участвуют в незаконной деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка "им.Матфея Платова" в должностях так называемых "командиров гаубичной и зенитной артиллерийских батарей" и "командира мотострелкового батальона".

Как отмечается, указанные структурные подразделения силового блока террористической организации "ЛНР" осуществляли военное противодействие и препятствование в выполнении служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованными в проведении антитеррористической операции.

"Вследствие преступных действий участников террористической организации военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые несли службу в Новоайдарском и Попаснянском районах, получили телесные повреждения или погибли", – сказано в сообщении.

Прокуратура открыла против боевиков специальное досудебное расследование в связи с тем, что те скрываются от уголовной ответственности.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.258, ч.1 ст.258-3 УК Украины, боевикам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.