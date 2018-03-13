Вывозу древних самоваров и фарфоровых статуэток в Россию помешали пограничники Сумского отряда

Пограничники Сумского отряда во время патрулирования в районе населенного пункта Поповка Великописаревского района помешали незаконному перемещению через государственную границу вероятно исторически ценных предметов, в частности, двух самоваров 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, военнослужащие предварительно установили, что товар правонарушители, вероятно, планировали переместить через границу на территорию России.

В настоящее время найденные предметы доставили в пограничное подразделение и в установленном порядке передадут работникам фискальной службы. Правоохранители устанавливают лица, причастные к указанной противоправной деятельности.