Geely доведет долю автомобилей на новых источниках энергии до 90% к 2020г

Китайская Geely Holding Group планирует к 2020 году увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме продаж до 90%, заявил председатель правления компании Чжэцзян Ли Шуфу.

"Развитие авто на новых источниках энергии - это тенденция мирового автомобилестроения и обязательное условие для продолжительного развития экономики", - сказал он.

Ли Шуфу отметил, что правительство КНР, делая выговор на развитии этой отрасли, разработало целый ряд стимулирующих мер, сообщает агентство "Синьхуа".

По его словам, несмотря на множество трудностей в сфере развития автомобилестроения на новых источниках энергии, Geely планирует постоянно расширять объем производства и стараться удовлетворить нужды потребителей.

Согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, по итогам 2017 года в стране было выпущено 794 тыс. автомобилей на новых источниках энергии, продано - 777 тыс. таких машин. По этим показателям Китай уже три года подряд занимает лидирующие позиции в мире.