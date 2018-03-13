Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 марта 2018г до уровня 25,924612 грн/$1 по сравнению с 26,093953 грн/$1 на 12 марта 2018г
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|Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,92 грн/$1
|13.03.2018 10:23
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Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,92 грн/$1
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