Погода, Новости, загрузка...
Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,92 грн/$1
13.03.2018 10:23

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,92 грн/$1

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,92 грн/

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 марта 2018г до уровня 25,924612 грн/$1 по сравнению с 26,093953 грн/$1 на 12 марта 2018г

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить