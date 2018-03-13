Украина в январе-феврале увеличила экспорт сыров на 12%, импорт – 44,4%

Украина по итогам января-февраля 2018 года поставила на внешние рынки 979 тонн сыров, что на 12% больше показателя за подобный период 2017 года.

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении поставки этой продукции увеличились на 28,4% - до $3,55 млн.

Импорт сыров в январе-феврале составил 1,79 тыс. тонн, увеличившись на 44,4%, в страну было ввезено продукции на сумму $9,13 млн (аналогичный период 2017 года - на $5,48 млн).

Экспорт сливочного масла из Украины в январе-феврале увеличился в 3,5 раза – до 6,2 тыс. тонн. В денежном выражении он составил $26,62 млн против $6,71 млн в январе-феврале 2017 года. Импорт этого товара, по информации ГФС, возрос в 4,5 раза – до 275 тонн ($1,66 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-феврале 2018 года сократился на 19,3% - до 5,31 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $8,74 млн, что на 25,4% меньше чем в январе-феврале 2017 года.

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2017 году экспортировала 9,05 тыс. тонн сыров, что на 12% больше чем в 2016 году. Импорт сыров в Украину за минувший год возрос на 42% - до 10 тыс. тонн.