Суд арестовал подполковника полиции, подозреваемого в покрывании незаконной вырубки леса в Харьковской области

Червонозаводский районный суд г.Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 500 тыс. грн залога и.о. начальника одного из отделений полиции Харьковской области, подозреваемого в систематическом получении взяток за покрывание незаконной вырубки леса.

Как сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры, суд поддержал позицию прокуратуры и отстранил от занимаемой должности 37-летнего полицейского, а также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подполковник полиции подозревается в уголовном правонарушении, предусмотренной ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Как сообщалось, 7 марта 2018 года следователи прокуратуры Харьковской области при поддержке СБУ задержали подполковника полиции при получении взятки.

По предварительным данным, задержанный систематически требовал и получал неправомерную выгоду от одного из местных жителей, который занимался вырубкой древесины в лесополосе Печенежского района области. Взамен полицейский обещал, что, используя свое служебное положение и личные отношения, обеспечит лесорубу возможность беспрепятственно заниматься вырубкой, а также не будет реагировать на заявления и обращения, которые будут поступать в полицию.

По данным прокуратуры, свои "услуги" полицейский оценивал в 24 тыс. грн. Его задержали при передаче транша в 10 тыс. грн