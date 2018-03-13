"Нафтогаз" и ГТС Украины готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов

НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортная система (ГТС) Украины готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Да, "Нафтогаз" готов. В этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками", - заверили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Киеве опустится до отметки 9 градусов ниже нуля, холодная погода продержится всю следующую неделю. 22 марта, когда православные отмечают праздник Сорока святых, температура в столице Украины может достигнуть 18 градусов ниже нуля, в районе Сумм – минус 20 градусов.

В украинской традиции праздник 22 марта считается предвестником настоящей весны, однако есть также поверье, что "Сорок святых могут бросить сорок лопат снега". На Подилли говорят, что на этот праздник "Снегом должно быть заметено сорок углов и сорока морозов еще можно ждать. Но только ждать, потому что на самом деле их не бывает – зима уже из сил выбивается".

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