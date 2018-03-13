Рада может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае - Луценко

Верховная Рада Украины может принять в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде не ранее конца апреля, прогнозирует представитель президента Украины в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Прогноз такой, что мы выйдем на май месяц на голосование, вероятно, конец апреля", - сказала И.Луценко журналистам во вторник в Киеве.

По ее словам, поправок ко второму чтению законопроекта об Антикоррупционном суде будет не так много, как это было с проектом закона о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы.

Вместе с тем депутат не смогла сказать, сколько поступило поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде. "Но не 5 тысяч. Не будет так много поправок. Это значит, что работа будет довольно быстрой и конструктивной", - сказала она.