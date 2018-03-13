Фракция БПП умышленно препятствует запуску Госбюро расследований, - Найем

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде умышленно препятствует запуску Государственного бюро расследований, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Дело в том, что глава ГБР является человеком, близким к "Народному фронту". БПП не хочет под любым поводом запускать это агентство. Вы видите, что сегодня не проголосовали даже за технические вещи – не проголосовали за квалификационные требования к сотрудникам ГБР, за то, чтобы наконец начать отбирать руководителей территориальных органов и подразделений ГБР центрального аппарата, за дисциплинарные взыскания, зарплаты", - сказал М.Найем журналистам в кулуарах парламента во вторник, объясняя ситуацию с неголосованием за законопроекты о внесении изменений в закон о Госбюро расследований.

Нардеп отметил, что в настоящее время в ГБР работает три человека - глава и два его заместителя, у Бюро нет помещения, а также отсутствует возможность сформировать штат. "Сейчас оно существует на бумаге", - сказал М.Найем.

По его словам, блокирование запуска ГБР может привести к тому, что с 1 августа украинцам не будет куда обращаться с жалобами в связи со злоупотреблениями в правоохранительных органах.

Ранее в этот день Верховная Рада Украина отправила на доработку в профильный комитет три законопроекта, касающиеся внесения изменений в закон о Государственном бюро расследований (№5395, № 6430, № 7450).

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет пробелы, и попросил профильный комитет Верховной Рады поддержать законопроект о внесении изменений.

"Действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет существенные пробелы. Некоторые его нормы могут иметь различные интерпретации, отдельные статьи нуждаются в дополнении, некоторые являются странными, а другие вообще не урегулированными. Этот закон требует тщательной шлифовки, но есть изменения, которые уже сейчас необходимы для формирования штата и начала работы. Их принятие на данном этапе для нас принципиально", - написал Р.Труба в своей колонке на сайте "Левого берега".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 года подписал приказ о назначении Р.Трубы директором ГБР. В ведомстве также работают первый заместитель директора Ольга Варченко и заместитель Александр Буряк.

Р.Труба ранее высказывал надежду, что ГБР полноценно заработает с сентября 2018 года.