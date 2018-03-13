"Укрпошта" договорилась о бизнес-тарифах с почтой Азербайджана

ПАО "Укрпошта" подписало двустороннее соглашение с почтой Азербайджана о создании специального тарифа для постоянных отправителей, говорится в сообщении на сайте ПАО.

"Стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнацией снижена на 20-40% для юридических лиц при условии заключения договора с "Укрпоштой", - отмечается в сообщении.

По информации "Укрпочты", Азербайджан будет интересен украинским экспортерам, поскольку эта страна имеет значительную покупательную способность, большой ВВП на душу населения (по данным Всемирного Банка на 2016 составлял около $4 тыс.).

"Рынок e-commerce Азербайджана довольно перспективный, поскольку он еще развивается. И украинские товары пользуются спросом в этой стране. Азербайджан активно торгует с Украиной и мы видим ежегодный рост товаров из Украины. Поэтому специальный тариф для украинских предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, будет еще больше стимулировать их к продаже своих товаров в Азербайджан" - отметила заместитель директора департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко.

Специальные тарифы "Укрпошты", кроме Азербайджана, действуют также для отправлений в Казахстан, Молдову, Грузию, Литву и Латвию.

Государственная "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.

ПАО "Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получило 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за подобный период 2016 года получило чистую прибыль в размере 6,954 млн грн. Его чистый доход за указанный период вырос на 15,6% - до 3,697 млрд грн.