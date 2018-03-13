Аваков: полиция не будет подписывать соглашения с дружинами по совместному обеспечению правопорядка, подмены власти не будет

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не допустит демонстрации силы со стороны парамилитарных формирований, а полиция не будет подписывать какие-либо соглашения с какими-либо дружинами для совместного патрулирования.

"Я надеюсь, что те ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают нынешний момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут предпринимать парамилитарные структуры, будет жестко пресечено", - сказал министр в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что украинское законодательство предполагает работу дружин по обеспечению правопорядка, если эти дружины подписали соответствующие соглашения с Национальной полицией.

"В настоящий момент Национальная полиция не имеет ни одного соглашения с дружинами и не планирует подписывать", - заявил глава МВД.

А.Аваков добавил: "Мы привлекали дружинников в хорошем смысле этого слова в 2014 году в Мариуполе, когда я разрешил совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке".