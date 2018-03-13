МЭРТ разочаровано решением ЕК отвергнуть предложенные экспортерами г/к проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) разочаровано решением Европейской комиссии (ЕК) отвергнуть предложенные "Метинвестом" и другими экспортерами горячекатаного проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин.

"Мы очень разочарованы таким решением европейской стороны. Особенно в контексте положений ст. 50 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которые предусматривают, в частности, предпочтение ценовым обязательствам. Украина часто подчеркивала важность данных положений в контексте сохранения и развития режима свободной торговли между Украиной и ЕС", – прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Она также отметила, что украинские производители являются историческими поставщиками горячекатаного проката на рынок ЕС. "И они были готовы прибегнуть к самоограничениям для сохранения действующего режима торговли. Правительство, со своей стороны, готово обеспечить различные механизмы контроля выполнения этих обязательств и быть в постоянном диалоге с Еврокомиссией", – подчеркнула торгпред.

Ранее сообщалось, что ЕК отвергла предложенные группой "Метинвест" и другими экспортерами горячекатаного проката из Украины, РФ, Ирана и Бразилии ценовые обязательства в обмен на неприменение к ним ранее введенных антидемпинговых пошлин. Вердикт вступил в силу 10 марта этого года.

"В настоящее время Минэкономразвития вместе с национальной индустрией подробно анализирует указанное решение. В то же время мы будем продолжать разговор с Еврокомиссией и работать с национальной индустрией по обеспечению доступа украинской продукции на рынок ЕС и выполнения Соглашения об ассоциации", – добавила Н.Микольская.

Как сообщалось, ЕК в октябре 2017 года приняла решение о введении фиксированной антидемпинговой пошлины на горячекатаный прокат производства группы "Метинвест" в размере EUR60,5/тонна, которая также будет применяться ко всем украинским поставщикам данной продукции. В ходе расследования был установлен факт поставок со стороны "Метинвеста" по демпинговым ценам, что нанесло убыток европейским производителям аналогичной продукции.

При расчете нанесения ущерба со стороны группы "Метинвест" ЕК исключила поставки одного из предприятий группы, находящегося на неподконтрольной территории, определив ситуацию как форс-мажорную.

В ходе расследования было определено, что продукция группы "Метинвест" поставлялась в ЕС с демпинговой маржей в размере 19,4%.

Инициатором введения пятилетних антидемпинговых пошлин выступила Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer).