OMV хотела бы покупать максимум газа из РФ по "Северному потоку 2", южное направление может использовать для газа из Румынии

Австрийская нефтегазовая компания OMV хотела бы как можно больше газа покупать через "Северный поток", южный коридор поставок газа в Баумгартен планирует использовать для газа, который будет добываться в Румынии, сообщил журналистам глава компании Райнер Зеле.

"Я хотел бы покупать как можно больше газа по "Северному потоку 2", поскольку это самый безопасный маршрут", - сказал глава OMV.

По его словам, OMV не планирует получать российский газ через" Турецкий поток" (обсуждаются различные варианты доставки этого газа в Европу из Турции, в том числе в направлении австрийского газового хаба Баумгартен - ИФ).

Р. Зеле отметил, что OMV рассматривает возможность поставки газа в Баумгартен, который будет добываться на шельфе Румынии в рамках проекта Neptun (проект с американской ExxonMobil).

Он заметил, что проект СПГ-завода на месторождении не рассматривается, поскольку для этого недостаточно запасов. Потенциальные объемы добычи газа на Neptun компании не раскрывают.

Член правления OMV Манфред Лейтнер заметил, что OMV рассматривала для доставки этого газа проект BRUA (газопровод Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия), но процедура проведения open season была остановлена в Венгрии, потому что, "видимо, они хотели бы использовать нынешний газопровод в Австрию, пролегающий через Словакию".

По его словам, этот проект менее интересен для OMV, он гораздо более дорогой. В то же время существует много других вариантов поставки этого газа, заметил топ-менеджер OMV.

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Он отметил, что пока не знает, как будет реализовываться проект, но полагает, что необязательно весь газ будет поставляться в западном направлении.

Добычу газа на месторождении Neptun, сказал М. Лейтнер, если всё будет подготовлено как следует, можно начать в 2021 году.