Госрегистрация прав на объекты незавершенного строительства ликвидирует инструмент рассрочки

Принятие законопроекта №7084, вводящего госрегистрацию прав на объекты незавершенного строительства, в существующем виде создаст юридический коллапс в вопросе продажи застройщиками жилья в рассрочку, считает президент ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

"Одна из норм законопроекта определяет, что владельцами квартиры будут одновременно и застройщик, и инвестор. То есть, если компания строит 5 тыс. квартир и половину продает частями, то физически невозможно будет оформлять каждый ежемесячный платеж у нотариуса", - написал И.Кушнир на своей странице в Facebook, добавив, что законопроект также определяет застройщика и инвестора совладельцами квартиры.

Так, по его словам, если потребитель прекратит оплату по договору, то застройщик и инвестор останутся со связанными руками, так как квартира уже будет зарегистрирована в Госреестре как собственность обеих сторон, следовательно продать ее другому покупателю (предварительно вернув средства предыдущему владельцу), будет невозможно.

"Иными словами, до момента становления стабильного рынка кредитования такая норма законопроекта действительно остановит продажи с частичной оплатой и лишит застройщиков инвестиций", - добавил президент ХК "Киевгорстрой".

По его словам, принятие законопроекта потребует внесения изменений и в Налоговый кодекс, в противном случае застройщикам придется платить НДС дважды или получать налоговый кредит по завершении строительства.

"Это может привести к мошенничеству со стороны строительных компаний: они просто будут уклоняться от уплаты налогов. А если и будут его платить, то будут вынуждены в несколько раз поднять цену на недвижимость, что приведет не только к падению рынка, но и к ухудшению экономических и политических перспектив страны", - отметил И.Кушнир.

Как он написал, с одной стороны, документ позволит создать в сфере строительства более плотные условия игры, рынок будет более зарегулирован, а значит, для недобросовестных застройщиков исчезнет возможность строить.

"Но в существующем "сыром" виде принятие законопроекта просто уничтожит строительный рынок, потому что некоторые прописанные в нем нормы являются очень критичными даже для крупных строительных компаний", - написал И.Кушнир.

Как сообщалось, строительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7084. Как заявил замглавы комитета Александр Кодола, проект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ призван предотвратить двойную продажу объектов строительства и незаконную смену их технических характеристик.

Документ предусматривает создание электронного реестра проектной документации на строительство, а также государственную регистрацию имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Законопроект также определяет основные требования к порядку заключения, исполнения и расторжения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства и будущего объекта недвижимости.